Орел, , 16:22 — REGNUM Теплоноситель во все многоквартирные дома Орла планируется дать до конца дня 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации на 13:00, отопление включили в 100% учреждениях образования и дошкольных учреждениях. Также потеплели батареи в 97,6% многоквартирных жилых домов. Как сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин, до конца дня планируется подать теплоноситель во все дома. Исключением станут дома №№ 38 и 40 по ул. Металлургов, где отопление включат в течение двух-трёх дней, после окончания восстановительных работ.

«Продолжаем контролировать ситуацию до тех пор, пока тепло не поступит в последнюю квартиру в городе Орле», — сказал Муромский.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Орле стартовал 24 сентября — первыми к теплу начали подключать детские сады, школы, больницы.

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