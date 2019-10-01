Орел, 1 октября 2019, 16:22 — REGNUM Теплоноситель во все многоквартирные дома Орла планируется дать до конца дня 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.
По информации на 13:00, отопление включили в 100% учреждениях образования и дошкольных учреждениях. Также потеплели батареи в 97,6% многоквартирных жилых домов. Как сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин, до конца дня планируется подать теплоноситель во все дома. Исключением станут дома №№ 38 и 40 по ул. Металлургов, где отопление включат в течение двух-трёх дней, после окончания восстановительных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Орле стартовал 24 сентября — первыми к теплу начали подключать детские сады, школы, больницы.
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