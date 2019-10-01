Поти, Грузия, , 16:15 — REGNUM 1 октября в Поти состоялась церемония закладки капсулы на территории «Пейс терминалс», где начинается строительство новой портовой инфраструктуры. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Порт в Поти

Проект новой портовой инфраструктуры будет осуществлять грузино-американская компания «Пейс групп». Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили отметила на церемонии, что данное строительство является ярким примером расширения грузино-американского бизнеса.

Проект финансирует частная инвестиционная корпорация правительства США (OPIC), выделившая на строительство глубоководного порта 50 млн долларов США. Данная инвестиция является самым крупным вложением корпорации в проекты во всем кавказском регионе.

Новый порт сможет принимать корабли до 60 тыс. тонн, что позволит увеличить грузооборот до 5 млн тонн. Общая стоимость проекта составляет 120 млн долларов США.