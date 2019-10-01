Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области завод «Сегежской упаковки» нарастит мощности производства вдвое. Предприятие, расположенное в Сальске, готовит запуск третьей производственной линии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Агентства инвестиционного развития 1 октября.

Инвестиции в приобретение и монтаж новой техники составят 500 млн рублей. Совокупные инвестиции компании в донскую экономику после ввода новых мощностей приблизятся к 3 млрд рублей.

Руководство группы компаний «Сегежа» заключило соглашение с донским правительством в 2016 году. Объём инвестиций в первую линию завода мощностью 90 млн бумажных мешков в год составил 1,5 млрд рублей.

Продукцию предприятие экспортирует в регионы Южного и Приволжского федеральных округов, страны ближней Азии и Закавказья.