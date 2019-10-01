Калининград, , 16:05 — REGNUM В едином реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области на сегодняшний день, 1 октября, зарегистрировано 235 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций в первые три года в размере 129,5 млрд рублей. С начала 2019 года статус новых резидентов получили 39 проектов, их общие объёмы инвестиций в первые три года составят 10,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При выходе на проектные мощности на всех инвестпроектах должно работать порядка 35 тыс. человек. Об этом говорится при подведении итогов декларационных обязательств компании «Инвестиционный металлургический союз», которая, по утверждению министра экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрия Кускова, осуществила заявленные обязательства в полной мере.

Компания создала в Калининграде индустриальный парк по организации любого производства в сфере металлообработки и изготовления металлоконструкций.