Москва, , 16:05 — REGNUM Конгресс США продолжает исполнять то, о чём он известил всех ещё год назад — таргетирование людей в ближайшем окружении президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский, комментируя введение новых санкций против России.

«Справедливости ради надо подчеркнуть, что подобные действия не являются санкциями по своему определению. И уж тем более трудно оценить сколько-нибудь вменяемый экономический ущерб от таких действий.

Они в большей мере подпадают под определение дипломатических войн, которые сейчас, насколько я могу судить, превалируют над экономическими и финансовыми целями конкурентной внешнеполитической борьбы американского истеблишмента», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, связанных с Россией.

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