Москва, 1 октября 2019, 16:05 — REGNUM Конгресс США продолжает исполнять то, о чём он известил всех ещё год назад — таргетирование людей в ближайшем окружении президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский, комментируя введение новых санкций против России.
Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, связанных с Россией.
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