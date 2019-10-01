Киев, , 15:58 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) продолжит кредитовать Украину, чтобы Киев не объявил дефолт по внешним долгам. Об этом 1 октября в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник Владимир Чемерис.

«Кредиты МВФ довольно дешевые в финансовом плане, но чрезвычайно дороги, потому что под кредиты МВФ требует выполнить определенные условия, которые будут иметь довольно тяжелые социальные последствия для Украины… МВФ будет давать кредиты, чтобы Украина не объявила дефолт», — сказал Чемерис.

Он напомнил, что советы МВФ еще не помогли выйти из кризиса ни одной стране в мире.

«Требования МВФ мы уже слышали: продажа земли, повышение цен на газ и приватизация. Я не знаю ни одной страны, которая бы выходила из кризиса в результате выполнения требований МВФ… У нас люди, которые находятся в правительстве, просто не знают другой экономики кроме неолиберальной и монетаристской. Они не понимают, что на Западе к этому относятся как к сказкам», — напомнил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министра Украины Владимир Гончарук заявил, что в декабре Киев и МВФ подпишут новую программу сотрудничества. Премьер отметил, что следующие два года граждан Украины «ждут очень непростые времена», поскольку Киев собирается погасить значительную часть внешних долгов.