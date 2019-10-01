Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Средняя пенсия по старости в Литве в 2020 году повысится на 8,11% и достигнет 374 евро, заявил сегодня, 1 октября, литовский министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При наличии обязательного трудового стажа она будет в среднем ровняться 395 евро.

По словам министра, пенсия по старости впервые вырастит больше, чем в среднем зарплаты. В следующем году их рост прогнозируется на 7%. Он также отметил, что лица с наименьшей пенсией почувствуют больший рост. На повышение пенсий в бюджете следующего года запланировано 240 млн евро.