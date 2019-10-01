Нальчик, , 15:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрылись две очереди гондольной канатной дороги: Азау — Кругозор и Кругозор — Мир. На них с 1 по 21 октября будет проводится плановый ремонт, сообщили в пресс-службе курорта «Эльбрус».

Ремонт проводится в целях подготовки канатной дороги к бесперебойной работе в новом горнолыжном сезоне. Как отметили в руководстве курорта, на время ремонтных работ можно будет воспользоваться для посещения смотровых площадок еще тремя подъемниками: маятниковой канатной дорогой Азау — Кругозор и Кругозор — Мир, кресельной дорогой Мир — Гара-Баши и третьей очередью гондольной канатной дороги Мир — Гара-Баши.

Как на днях сообщило ГТРК «Башкортостан», группа туристов из республики застряла на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Во время подъема на канатке вагончик остановился, и уфимцам пришлось провести на высоте больше трех тысяч метров почти два часа.