Воронеж, , 15:50 — REGNUM В Воронеже на внутригородских маршрутах будет действовать дифференцированная плата за проезд. Соответствующее решение принято губернатором Воронежской области Александром Гусевым, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-центре правительства региона.

«Губернатор Александр Гусев принял решение о введении дифференцированной платы за проезд внутри города. Это значит, что стоимость услуги при безналичной оплате будет ниже, чем при оплате наличными», — говорится в сообщении.

Также в пресс-центре уточнили, что окончательные расчёты по размеру тарифа за проезд в общественном транспорте будут подготовлены в первой декаде октября, к тому же сроку мэрия Воронежа должна предоставить планы по обновлению городского транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по повышению стоимости проезда в общественном транспорте стало известно ещё в конце июня, однако точный размер повышения, как и сроки введения нового тарифа тогда не назывался. Областные и городские власти связывали повышение проезда с введением новой маршрутной сети.