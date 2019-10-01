Александр Лукашенко прибыл в Ереван на «Боинге» покойного «туркменбаши» Сапармурата Ниязова и вышел из самолёта покачиваясь, периодически хватаясь за поручни трапа. Канал NEWS. am опубликовал видеозапись неоднозначной ситуации.

Ереван, , 15:49 — REGNUM Гораздо больший интерес представляет цель визита белорусского лидера в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лукашенко намерен обсудить более десятка вопросов, в частности — по сотрудничеству в финансовой, торговой и энергетической сферах. В случае учёта интересов белорусской стороны он согласиться на подписание семи документов.

Важнейшей темой для белорусского лидера является ликвидация изъятий и ограничений во взаимной торговле нефтью и газом в ЕАЭС — от этого напрямую зависит стоимость белорусского импорта. Ещё в 2018 году Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным озвучивал интерес к снижению стоимости российского газа для Белоруссии до уровня Смоленской области (почти в два раза), а накануне — 27 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей в Нью-Йорке обвинил Кремль в нарушении соглашений в рамках ЕАЭС по нефти.

Вторая по важности тема для белорусской делегации — распределение пошлин от импорта в ЕАЭС. Минск желает повышения своей доли с 4,56% до 4,86%, что позволит дополнительно пополнять белорусский бюджет примерно на $37 млн ежегодно. Предварительная договорённость об этом достигнута, однако точку в вопросе должны поставить на сегодняшнем саммите главы государств союза.

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Кроме того, Лукашенко обсудит вопрос председательства Белоруссии в ЕАЭС с 2020 года с Владимиром Путиным, Касым-Жомартом Токаевым, Николом Пашиняном, Сооронбаем Жээнбековым и Тиграном Саркисяном. До этого белорусский лидер продвинул своего представителя — госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася — на пост генсека ОДКБ.