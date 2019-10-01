Москва, , 15:48 — REGNUM Новый механизм покупки жилья с использованием эскроу-счетов в большинстве случаев защищает дольщика, однако риски остаются, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Отмечается, что в рамках новой схемы риски «недостроя» лежат на банке, который финансирует строительство, тогда как покупатели жилья, открывшие в нем эскроу-счета, смогут забрать свои средства в случае проблем у застройщика или несоблюдения им сроков строительства.

«Однако у покупателя остается риск не получить квартиру и потерять на обесценении за то время, пока деньги лежали на счете, а если средства были кредитные, то все уплаченные проценты», — указывают аналитики.

Напомним, с 1 июля в России начали действовать новые правила работы с деньгами долевых участников. Застройщики должны перейти на проектное финансирование: долевые деньги аккумулируются на специальных эскроу-счетах, с которых получить средства компании могут лишь после выполнения взятых на себя обязательств, а строить им предлагается на заемные у банка средства.

Достроить по старой схеме разрешат только те объекты, что соответствуют минимальным параметрам по числу уже заключённых долевых договоров и степени готовности самого дома, или комплекса.

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