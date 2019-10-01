Сеул, , 15:57 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics поставит базовые станции 5G японской телекоммуникационной компании и оператору мобильной связи KDDI. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стоимость пятилетнего контракта составит 2,4 трлн вон (~$2 млрд).

Ранее, 30 сентября представители KDDI сообщили, что начнут установку первой базовой станции в марте 2020 года. К 2023 году в Японии планируется установить 53 626 станций.

Предполагается, что общий бюджет закупок составит 4,7 трлн вон (~$3,91 млрд).

Известно, что помимо Samsung Electronics поставкой станций займутся шведская компания Ericsson и финская компания Nokia.

Отметим, что в 2011 году южнокорейская компания Samsung Electronics была выбрана поставщиком базовых станций LTE.