Москва, , 15:43 — REGNUM Государственная подпрограмма по развитию инфраструктуры и благоустройства Кавказских минеральных вод в 2020 году получит на 300 млн рублей больше, чем в 2019 году. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

В 2020 году на эти цели выделено 1,5 млрд рублей, а в 2019 году финансирование программы достигало 1,19 млрд рублей.

Как отмечают в правительстве, часть средств (47,6 млн рублей) уйдет на увеличение финансирования на развитие города-курорта Пятигорска в 2020 году. Эти средства правительство перераспределило с федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Еще 302,4 млн рублей будут перераспределены из этой же программы на развитие города-курорта Кисловодска.

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