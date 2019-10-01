Курган, , 15:41 — REGNUM В Курганской области с 1 октября 2019 года выросли цены на природный газ для населения. Увеличение тарифа произошло на 3,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов.

Если газ используется для приготовления пищи и нагрева воды, а также для газовых котельных, то его цена за кубометр составляет с 1 октября 7,6 рублей. Если газ используется для отопления или выработки электроэнергии в многоквартирных домах с котельными, находящихся в общей долевой собственности, то стоимость кубометра составит 5,07 рублей.

Как пояснила глава департамента Ирина Гагарина, рост тарифа связан с повышением оптовой цены на газ, установленной для Газпрома, а также в связи с ростом тарифов на транспортировку газа в транзитном потоке. Данные тарифы устанавливает ФАС России.