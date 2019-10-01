Москва, , 15:36 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал предложение Минфина о снижении ставки НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и назвал эту инициативу насмешкой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Накануне Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В документе, в частности, предлагается снизить ставку НДФЛ для нерезидентов с 30 до 13%.

«Снижение НДФЛ вряд ли скажется на притоке трудовых ресурсов. Но такие поблажки для иностранцев выглядят просто насмешкой над большинством наших граждан. Ведь для них наше правительство не скупится на поборы. Достаточно вспомнить повышение НДС. Более того, в том же проекте «Основных направлений…» Минфин предлагает расширить географию налога на самозанятых, против которого всегда выступала наша партия. Получается, для иностранцев налоги надо снизить, а своих граждан можно и дальше «выжимать» до копейки!» — указал Миронов.

Парламентарий напомнил, что граждане из стран Евразийского экономического союза, работающие в России, и так платят те же 13% НДФЛ. Экспаты из Европы, США не считают ставку в 30% завышенной, у себя на родине они платят еще больше.

«Нужно обнулить ставку НДФЛ для граждан с низким доходом и повысить для богатых», — предлагает Миронов.

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