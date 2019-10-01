Милан, Италия, , 15:30 — REGNUM В проекте бюджета Италии на 2020 год заложен дефицит в 2,2% ВВП, об этом сказано в опубликованных во вторник, 1 октября, документах министерства экономики и финансов.

Рассмотрение проекта бюджета в парламенте начнется в ближайшие дни.

Италия нарушает действующие правила ЕС, согласно которым госдолг не может превышать 60% ВВП (в Италии он составляет 134% ВВП), параметры дефицита бюджета будут согласовываться с Еврокомиссией, однако предполагается, что в Брюсселе нынешнему правительству Италии не будут чинить препятствий.

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