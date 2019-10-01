Москва, , 15:35 — REGNUM На долю автомобилей иностранных брендов, собранных в России, приходится 62% от всего российского автомобильного рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такие данные специалисты агентства получили по итогам первых восьми месяцев 2019 года.

По информации агентства, еще 10 лет назад на долю иномарок локальной сборки приходилась только пятая часть авторынка России.

Напомним, доля легковых автомобилей иностранных брендов в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске составляет 80%. По данным на 1 июля 2019 года в России в общей сложности зарегистрировано 27,5 млн легковых иномарок.

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