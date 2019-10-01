Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Снижение потока авиапассажиров зафиксировано в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщила Теа Закарадзе, заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia, управляющей воздушными гаванями этих грузинских городов, передает RT.

По её словам, в сентябре пассажиров в тбилисском аэропорту стало меньше на 17%, а в батумском — на 12%. Такие низкие показатели отмечены впервые за десять лет.

Закарадзе пояснила, что снижение потока пассажиров вызвано прекращением воздушного сообщения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение России с Грузией было прекращено в июле 2019 года. Такое решение было принято после беспорядков в Тбилиси, связанных с визитом российской делегации в эту страну.

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