Санкт-Петербург, 1 октября 2019, 16:09 — REGNUM Делегация Башкирии принимает участие в IX Петербургском международном газовом форуме. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Мероприятие проходит с 1 по 4 октября в конгресс-центре «Экспофорум».
Делегацию Башкирии, в составе которой руководители промышленных предприятий республики, возглавляет и.о. заместителя премьер-министра республиканского правительства Раиф Абдрахимов.
По словам чиновников, в первый день работы форума на стендах состоялись рабочие совещания. Раиф Абдрахимов провел встречи с руководством Национальной газомоторной ассоциации, ООО «Газпром межрегионгаз», центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснано.