Калуга, , 15:37 — REGNUM В Калужской области сформирован технологический резерв электромощностей, который позволит подключать новых абонентов Особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга», сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной рабочей группы по вопросам обеспечения электроснабжения.

Участники встречи отметили, что в настоящее время в области сформирован технологический резерв ОЭЗ «Калуга», который позволит подключать новых абонентов на Людиновской и Боровской площадках. В ноябре 2019 года запланировано введение в эксплуатацию на территории Боровской площадки подстанции «Промзона — 2». Учитывая тот факт, что предприятий Особой экономической зоны станет больше, губернатор области Анатолий Артамонов предложил строительство ещё одной подстанции 500 кВ.

Отдельное внимание на заседании было уделено снижению аварийности в сфере электросетевого комплекса региона. В 2019 году, в частности, проведены работы по реконструкции подстанций 35−110 кВ, оснащению линий электропередачи интеллектуальными коммутационными аппаратами, замене голого провода на самонесущий изолированный провод. Также проводятся работы по установке интеллектуальных приборов учета с дистанционным сбором данных. Будет установлено порядка 150 тысяч новых счетчиков. Строительно-монтажные работы уже завершены в 14 муниципальных районах Калужской области.