Москва, , 15:15 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы предполагает увеличение финансирования подпрограммы «Коренные малочисленные народы Российской Федерации», передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, в 2020 году финансирование подпрограммы предполагает выделение 61,1 млн рублей, в 2021 году — 41,1 млн рублей, но вот в 2022 году — в документах правительства прописано нулевое финансирование.

Увеличение финансирования связано с «Содействием участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления» — в 2020 году предполагается выделить дополнительно 20 рублей на проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию Ассоциации народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

По основному мероприятию «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» также предполагается увеличение ассигнований в 2020 и 2021 годах на 41,1 млн рублей ежегодно в связи с предоставлением субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.