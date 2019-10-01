Рим, , 15:13 — REGNUM В Италии в 2020 году не будет повышен НДС, заявил журналистам во вторник, 1 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.

Властям удалось найти 23 млрд евро, необходимых для продления моратория на повышение НДС.

Повышение НДС было запланировано правительством либералов в 2017 году. В 2018 году правительство консерваторов из «Лиги» и популистов из «Движения 5 звезд» отменило это решение. Нынешнее правительство либералов и популистов продлевает мораторий.

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