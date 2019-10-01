Генуя, Италия, , 15:10 — REGNUM В Генуе во вторник, 1 октября, начали возводить новый виадук на месте рухнувшего в августе 2018 года моста Моранди.

Был установлен первый 50-метровый пролет моста. Общая протяженность нового виадука составит 1,1 километра.

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал начало строительства «символом возрождения».

В результате обрушения моста Моранди погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. В списке предъявленных обвинений — фальсификация данных и непредумышленное убийство.

Читайте также: Власти Генуи анонсировали начало строительства моста на месте рухнувшего