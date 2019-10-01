Москва, , 15:01 — REGNUM Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020−2022 годы предполагает увеличение расходов на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, расходы по этой госпрограмме в 2020 году составят 102,1 млрд рублей (уменьшение на 18 млрд рублей по сравнению с 2019 годом), в 2021 году — 84,5 млрд рублей, в 2022 году — 91,39 млрд рублей.

В этой связи в 2020 году уменьшаются на 476,2 млн рублей ассигнования на реализацию мероприятий по проектированию и реконструкции объектов Севастопольского государственного университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского «в связи с уточнением потребности в ассигнованиях и степени готовности проектной и разрешительной документации», отмечается в сопроводительных документах.

Кроме того, сокращается на 21,4 млрд объем средств на реализацию ряда мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в связи «с перераспределением указанных средств на 2021 год, предусмотренным утверждением новой редакции указанной программы».

При этом предполагается увеличение финансирования по ряду направлений. Так, 1,6 млрд рублей планируется направить на строительство электросетевых объектов на территории полуострова и 1,8 млрд на строительство Центра инновационных образовательных технологий детского лагеря «Солнечный» МДЦ «Артек».