Киев, , 14:59 — REGNUM Скандальный законопроект 1210, предложенный Раде партией «Слуга народа» наносит сильный удар по горно-обогатительной отрасли, что в перспективе может уничтожить всю экономику Украины.

Об этом заявила сегодня, 1 октября, политический эксперт Александра Решмедилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт пояснила, что нововведения могут убить одну из ключевых отраслей промышленности Украины, поскольку налоговая нагрузка на предприятия этой отрасли, на ГОКи, возрастает в разы.

«Притом, что сегодня нагрузка уже достигла того уровня, которого хотят власти и рекомендует МВФ. Это 40% прибыли государству и 60% — добывающей компании. И это вдвое выше, чем в Российской Федерации. Увеличивать ее дальше не имеет никакого смысла, ни экономического, ни политического — если только целью не является её уничтожение», — заявила она.

Решмедилова напомнила, что горно-обогатительная отрасль, как и металлургия, являются для Украины одними из ключевых направлений экспорта.

«Если налоги ударят по ней так, как предложено в законопроекте 1210, то Украина потеряет не сотни, не тысячи, а десятки тысяч рабочих мест. Кривой Рог, Днепрорудное, Горишни Плавни — во всех этих городах, зависящих от производителей железорудного сырья, начнутся массовые увольнения на соответствующих предприятиях», — предсказывает она.

Резюмируя, политолог отмечает, что не было и нет со стороны новой власти Украины никакого глубокого изучения вопроса, а есть только «заказ» одного из крупнейших отечественных олигархов Игоря Коломойского.

«А всякие «формулы» и «правила» без понимания происходящего в промышленности — только ухудшают ситуацию», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было обнародовано заключение главного научно-экспертного управления Верховной Рады, согласно которому законопроект 1210 нуждается в доработке.

«В части увеличения налоговой нагрузки на добычу железорудного сырья, надлежащее обоснование этого предложения должно содержать информацию по оценке рисков для отрасли в случае снижения мировых цен на эту продукцию, снижение рентабельности ее экспорта, рост конкуренции на мировых рынках и связанных с этими процессами последствий для бюджета, занятости в отрасли», — говорится в документе.