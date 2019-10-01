Москва, , 14:57 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы предполагает, что в 2020 году финансирование программы социально-экономического развития республики Дагестан будет сокращено. Это следует из внесенного в Госдуму проекта закона о госбюджете на очередную «трехлетку», передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, в 2019 году программа социально-экономического развития республики Дагестан получила из госбюджета 1,2 млрд рублей. В 2020 году правительство выделило на эти цели 741,6 млн рублей, что на 463,5 млн рублей меньше.

Предполагается, что в 2021 и 2022 годах финансирование программы также сократится — до 680 млн рублей.

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