Кольчугино, Владимирская область, , 14:55 — REGNUM Новым директором АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» стал Рауль Тайматов, ранее занимавший пост директора по производству в компании «Камский кабель». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба холдинга «Кабельный Альянс».

Прежний директор кольчугинского завода Владимир Иванов, пояснили в холдинге, переходит на работу в одно из предприятий в Екатеринбурге. В холдинге добавили, что перед новым руководителем стоит задача продолжить курс на модернизацию производства, а также повысить эффективность технологических процессов.

В 2019 году «Кабельный альянс» запланировал инвестировать в развитие кольчугинского завода порядка 500 миллионов рублей. В 2017—2018 годах инвестиции превысили 1 млрд рублей. Модернизация затронула практически все цеха, в первую очередь производство кабелей управления, судовых кабелей, пожаробезопасных кабелей. Кроме этого, значительные средства были вложены в фильерное производство и создание участка электронно-лучевого модифицирования изоляции.

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