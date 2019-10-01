Москва, , 14:54 — REGNUM Финансирование подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 2016−2025 годы» в 2020 году будет увеличено вдвое. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы, внесенного накануне в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, общая сумма, которую правительство выделило на развитие Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году достигает 14,13 млрд рублей. Это чуть меньше, чем было выделено на развитие региона в 2019 году (14,53 млрд рублей), но на 519,7 млн рублей больше, чем правительство изначально хотело выделить на эти цели в 2020 году.

Наибольшее количество средств предполагается направить на социально-экономическое развитие республики Чечня — так, на эти цели уйдет 885 млн рублей. Это в два раза больше, чем было выделено на программу развития региона в 2019 году — тогда сумма достигала 401 млн рублей.

Как объясняют в правительстве, увеличение финансирование развития Чеченской республики связано в том числе с тем, что в регионе необходимо провести реконструкцию моста через реку Сунжа в городе Грозный. На эти цели правительство направит 385 млн рублей.