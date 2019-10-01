Махачкала, , 14:53 — REGNUM Льготные кредиты на 250 млн рублей планирует предоставить МСП Банк дагестанским предпринимателям до конца 2019 года. На конец сентября принято уже 16 заявок на сумму 560 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

По словам регионального менеджера удаленного представительства банка Каландара Магомедова, в основном заявления поступили на инвестиционное кредитование, по направлениям минсельхозпрода и по льготной программе минэкономразвития, а также на предпринимательские инициативы женщин. Также отмечается, что большая часть предпринимателей, подавших заявки, являются жителями Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой об открытии отделений банка поддержки малого и среднего предпринимательства в городах Северного Кавказа в середине июня в ходе поездки в Дагестан выступил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце июля удаленный офис кредитной организации открылся в Махачкале.