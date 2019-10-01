Уфа, , 14:48 — REGNUM Урожай зерновых в Башкирии превысил 3 млн тонн. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По словам чиновников, в регионе наблюдались тяжелейшие за последние 10 лет погодные условия. Несмотря на это, аграрии республики успели убрать основную часть урожая.

По данным республиканского Центра сельхозконсультирования, в Башкирии убрано 3 млн 36 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от всех засеянных площадей.

Кроме этого, чиновники зафиксировали увеличение урожайности по сравнению с показателями прошлого года. В 2019 году в среднем аграрии собирают по 19,8 центнера зерна с гектара.

Отмечается, что в связи с тем, что поля переувлажнены, темпы уборки на текущий момент низкие. Несмотря на это, в ближайшие 10 дней хлеборобы планируют закончить уборку зерновых.