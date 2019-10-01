Пермь, , 14:41 — REGNUM Пермский производитель заготовок и запасных частей для газотурбинных двигателей — АО «Металлист-ПМ» — вошёл в состав АО «ОДК-Пермские моторы» с 1 октября, сообщает пресс-служба моторостроительного завода.

Отмечается, что сегодня обе компании работают как единый завод, синхронизируя все производственные процессы. Интеграция обеспечит взаимодействие предприятий в рамках единой системы управления и планирования, что будет способствовать их более эффективному развитию.

«Объединение предприятий позволит усилить производственный потенциал, расширит технологические возможности и откроет дополнительные преимущества для успешного решения поставленных перед нами задач», — прокомментировал объединение управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

АО «ОДК-Пермские моторы» — производитель авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.

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