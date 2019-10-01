Минск, , 14:39 — REGNUM Белоруссия до конца 2019 года получит из России объемы нефти, которые были запланированы на текущий год, заявил заместитель премьер-министра республики Игорь Ляшенко.

По его словам, инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» сказался только в перебоях в объемах поставки, которые в настоящее время практически восстановились.

«До конца года (Белоруссия) получит запланированные объемы нефти для переработки», — цитирует Ляшенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии в апреле 2019 года. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что нефть была загрязнена умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.

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