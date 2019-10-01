Уфа, , 14:38 — REGNUM Надои молока на одну корову в Башкирии превысили 4200 килограммов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

Машинная дойка коров Юкатан

Согласно данным Центра сельхозконсультирования Башкирии, надои молока в Башкирии на одну корову с начала текущего года увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 131 кг.

Отмечается, что самый высокий показатель надоев зафиксирован в Учалинском районе Башкирии. Там животноводы производят 6150 кг молока на одну корову.

Второе место занимают животноводы Чекмагушевского района с показателем в 5653 кг. Третье место с показателем 5637 кг у производителей Аургазинского района.

Пятитысячный рубеж по надоям перешли мелеузовские и зианчуринские животноводы.