Уфа, 1 октября 2019, 14:38 — REGNUM Надои молока на одну корову в Башкирии превысили 4200 килограммов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.
Согласно данным Центра сельхозконсультирования Башкирии, надои молока в Башкирии на одну корову с начала текущего года увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 131 кг.
Отмечается, что самый высокий показатель надоев зафиксирован в Учалинском районе Башкирии. Там животноводы производят 6150 кг молока на одну корову.
Второе место занимают животноводы Чекмагушевского района с показателем в 5653 кг. Третье место с показателем 5637 кг у производителей Аургазинского района.
Пятитысячный рубеж по надоям перешли мелеузовские и зианчуринские животноводы.