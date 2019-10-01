Москва, , 14:29 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 гг. предполагает увеличение финансирования на внешнеполитическую деятельность России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы «Внешнеполитическая деятельность», в 2020 году составят 123,5 млрд рублей (увеличение почти на 8 млрд рублей по сравнению с 2019 годом), в 2021 году — 123,9 млрд рублей, в 2022 году — 125,3 млрд рублей.

Предполагается, что на участие России в международных организациях будет потрачено в 2020 году 1 млрд рублей, в 2021 году — 1,11 млрд рублей, в 2022 году — предварительно 212 млн рублей.

Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств (СНГ) выделяется в 2020 году 594 млн рублей, в 2021 — 637 млн и в 2022 году — 1,1 млрд рублей.

Кроме того, планируется выделение в 2020 году 291,4 млн рублей, в 2021 году на 181,6 млн рублей, в 2022 году на 52 млн рублей на систему антитеррористической защищенности объектов МИД России.

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