Сеул, , 14:34 — REGNUM В 2018 году экспорт косметических средств из Южной Кореи составил $6,26 млрд, что на 23,3% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Импорт косметики также увеличился на 6,8%, до $1,29 млрд. Сальдо торгового баланса составило 5,5 трлн вон (~$4,57 млрд), что на 28,4% больше по сравнению с годом ранее.

Известно, что сальдо торгового баланса продолжает увеличиваться на протяжении пяти лет. В 2016 году данный показатель впервые превысил отметку в 3 трлн вон (~$2,49 млрд), в 2017 году — 4 трлн вон (~$3,32 млрд), в 2018 году — 5 трлн вон (~$4,16 млрд).

Известно, что список стран-импортеров корейской косметики возглавили Франция ($3,67 млрд), Китай ($2,65 млрд), США, Япония, Таиланд и Италия. Стоит отметить что экспорт косметических средств в Индонезию и Казахстан увеличился на 110,9% и 91% соответственно.

В 2018 году фактический объем производства косметики составил 15,5 трлн вон (~$12,9 млрд), что на 14,7% больше по сравнению с 2017 годом.