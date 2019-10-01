Сеул, , 14:27 — REGNUM Продажи автомобилей в Южной Корее упали на 2,3% в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 1 октября сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевые данные.

Пять южнокорейских автопроизводителей (Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong) продали в сентябре 662 949 автомобилей по сравнению с 678 229 автомобилями, проданными за аналогичный период в 2018 году. Снижение продаж обусловлено снижением спроса в Китае и на развивающихся рынках, а также неопределенностью вокруг годовой торговой битвы между США и Китаем — двумя крупнейшими автомобильными рынками в мире.

С января по сентябрь 2019 года общий объем продаж пяти автокомпаний Южной Кореи сократился на 3,9%, до 5,81 миллиона единиц.

Напомним, продажи компании Kia по итогам сентября 2019 года увеличились на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 года.

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