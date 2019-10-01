Киев, 1 октября 2019, 14:22 — REGNUM До конца 2019 года правительство Украины выделит более 41 млн долл на поддержку государственных угольных предприятий. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил представитель президента в кабмине Андрей Герус.
Он также призвал бюджетный комитет Верховной рады заложить в проекте бюджета на 2020 год дотации на поддержку госшахт.
Он также проинформировал, что «зеленые тарифы» оказывают большую «тарифную нагрузку» на госбюджет. «Если не принимать никакого решения, то украинская экономика не выдержит такой тарифной нагрузки», — подытожил Герус.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что в 2020 году на Украине останется пять шахт из 33. Он обвинил правительство в нежелании поддерживать государственные угольные шахты, что создает опасность для энергетической безопасности страны.