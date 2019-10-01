Киев, , 14:22 — REGNUM До конца 2019 года правительство Украины выделит более 41 млн долл на поддержку государственных угольных предприятий. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил представитель президента в кабмине Андрей Герус.

«Около 1 млрд грн будет выделено на государственные угольные шахты еще в 2019 году. Сегодня на «Волыньуголь» пошли деньги за купленный компанией «Центрэнерго» уголь. Сегодня-завтра волынские шахтеры получат зарплату. Частично будут погашены долги по зарплате, которые на сегодня есть», — сказал Герус.

Он также призвал бюджетный комитет Верховной рады заложить в проекте бюджета на 2020 год дотации на поддержку госшахт.

«Я направил соответствующее письмо в бюджетный комитет Рады. Нам нужно поддержать угольную отрасль, в частности государственные шахты. Иногда это проблемные шахты, есть социальная нагрузка на государство. Надеюсь, что в следующем году также будут выделены средства, чтобы государственные шахты могли развиваться, а горняки вовремя получать зарплату», — добавил Герус.

Он также проинформировал, что «зеленые тарифы» оказывают большую «тарифную нагрузку» на госбюджет. «Если не принимать никакого решения, то украинская экономика не выдержит такой тарифной нагрузки», — подытожил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что в 2020 году на Украине останется пять шахт из 33. Он обвинил правительство в нежелании поддерживать государственные угольные шахты, что создает опасность для энергетической безопасности страны.