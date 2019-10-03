Поиск «иранского следа» в невероятной атаке дронов на саудовские нефтяные объекты совершенно затмил тот факт, что атака могла быть выгодна совершенно другим структурам. Почему несколько незаметных на первый взгляд фактов могут скрывать за собой потрясающие следы заказчиков и исполнителей этой атаки, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эр-Рияд, , 02:11 — REGNUM Изменение структуры поставок пострадавшей от «удара хуситов» корпорацией Saudi Aramco на первый взгляд выглядит оправданным. Вроде того, что удару подверглись именно очистные мощности, поэтому та же Япония будет теперь получать не легкую нефть марки Arab Light, а тяжелый продукт. В действительности связь тут не слишком очевидна, ведь знаменитое на весь мир месторождение Гавар не могло исчезнуть в результате пары десятков взрывных устройств, пусть и очень мощных. Может быть, слухи о том, что это месторождение практически исчерпано, которые фигурировали в информпространстве еще за несколько лет до «хуситской атаки», не столь далеки от истины? И что тогда из этого следует?

Следует из этого то, что саудитам позарез нужно было событие, подобное «хуситскому налету». Именно такой форс-мажор позволял замаскировал махинации с оценками нефтяных запасов. Сейчас все сочувствуют Саудовской Аравии, которая понесла ущерб на 300 млрд долларов (так гласит предварительная оценка). Но если выигрыш от возможной махинации составляет около 2 трлн (!) — то не слишком ли вовремя произошло столь тщательно подготовленное бедствие?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт?».