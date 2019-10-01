Абакан, , 14:18 — REGNUM Уборочная кампания продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, план по уборке зерновых культур в регионе выполнен на 52%. Пшеница убрана на 55,5%.

По состоянию на 1 октября в Хакасии скошено 38 955 га, намолочено — 776 391 т при средней урожайности 21 ц\га.

Пшеницы скошено 19 724 га, намолочено — 38 996 т. Урожайность оценивается в 19,8 ц\га. Как уточнили в профильном министерстве, по сравнению с 2018 годом намолот выше на 6,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Омской области по состоянию на 30 сентября убрали более 84% урожая.

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