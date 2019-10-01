Самара, , 14:20 — REGNUM Имущество четырёх юридических лиц в Самаре арестовали на более 8 млн рублей за долги по потребляемой воде. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба коммунального предприятия «РКС-Самара».

По словам сотрудников компании, практика ареста имущества у юридических лиц за долги перед «РКС-Самара» применяется недавно. У юридических лиц арестовываются помещения, офисная и спецтехника, средства связи и т.д.

Отмечается, что в текущем году за долги перед «РКС-Самара» было арестовано имущество четырёх предприятий на общую сумму 8 052 040 рублей.

После данной процедуры, один из должников сразу же погасил долг в размере 1,6 млн рублей, два других закрыли долг частично.

Имущество четвертого должника будет реализовываться с торгов. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности.