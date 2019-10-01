Чусовой, Пермский край, , 14:11 — REGNUM В Чусовском городском округе Пермского края 78 га земли переведут в земли промышленного назначения для строительства цементного завода. Распоряжение, где речь о смене статса земельного участка, 1 октября подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Соглашение о строительстве нового завода было заключено в рамках ПМЭФ-2019. Распоряжением Медведева дан старт процессу реализации проекта.

Начало собственно строительства запланировано на вторую половину 2020 года, а ввод в эксплуатацию — в 2023 году. На полную проектную мощность завод должен выйти в 2024 году.

Общий объём инвестиций в чусовской проект превысит 2,3 млрд рублей. региональная власть заявила о поддержке со своей стороны.

Проектная мощность промышленного объекта, согласно планам инвестора, составит 300 тыс. тонн цемента в год. С запуском завода в Чусовом появится 300 новых рабочих мест. Компания сможет стать резидентом ТОСЭР «Чусовой».