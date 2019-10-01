Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан теплоход из Турции. На борту судна были обнаружены запчасти на сумму 18 тыс. евро (свыше 1 млн рублей). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 1 октября.

Уточняется, что теплоход не прошёл таможенный контроль после проверки. В ходе досмотра были найдены товары, сведения о которых отсутствовали в сопроводительных документах. Как полагают специалисты, 52 изделия являются запасными частями для агрегатов и механизмов теплохода.

Перевозчика могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Проводится расследование.