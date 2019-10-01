Москва, , 13:53 — REGNUM Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020−2022 годы учитывает оказание помощи Южной Осетии и поддержку Абхазии, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, на оказание помощи Южной Осетии предлагается выделить в 2020 году 1,5 млрд рублей, в 2021 году — 1,7 млрд, в 2020 — 163 млн.

«Средства пойдут «на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Осетия, а также на осуществление бюджетных инвестиций и поддержку инвестиционной деятельности в Республике Осетия», — отмечается в сопроводительных документах правительства РФ.

На обеспечение сотрудничества с Абхазией Россия выделит в 2020 году 1,7 млрд рублей, в 2021 году — 1,9 млрд, в 2022 году — 249 млн рублей.