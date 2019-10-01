Женева, Швейцария, , 14:08 — REGNUM Экономисты ВТО пересмотрели прогнозы роста мировой торговли на 2019 год в связи с «эскалацией напряженности в данной сфере», а также из-за замедления роста мировой экономики. Об этом говорится в заявлении международной организации, опубликованном 1 октября.

Сообщается, в апреле 2019 года предсказывалось, что объемы торговли в мире вырастут на 2,6%. Но теперь ожидается, что он составит только 1,2%. Прогноз на 2020 год тоже был пересмотрен. Вместо 3% его понизили до 2,7%.

Кроме того, в заявлении говорится, что высока вероятность дальнейшего снижения темпов роста торговли.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал условия, на которых Россия вступила в ВТО в 2012 году, заведомо кабальными и колониальными. Эксперт считает, что это стало причиной катастрофических последствия для российской экономики.