Киев, , 13:31 — REGNUM Платежный баланс Украины за январь-август 2019 года сведен с профицитом в размере 2,154 млрд долларов США.

Соответствующую информацию сегодня, 1 октября, обнародовал украинский Нацбанк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор отдельно подчеркивает, что нынешний показатель в 13 раз больше профицита за аналогичный период предыдущего года.

Нацбанк уточняет, что дефицит текущего счета за этот период составил 1,774 млрд долларов, а приток по финансовому счету — 3,892 млрд долларов.

Отметим, что ситуацию удалось «переломить» летом — за январь-май 2019 года платежный баланс был сведен с дефицитом в размере 466 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, платежный баланс Украины уже четыре года подряд сведен с профицитом. По итогам предыдущего, 2018 года, профицит составил 2,877 млрд долларов.