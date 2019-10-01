Москва, , 13:22 — REGNUM Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020−2022 годы предполагает увеличение финансирования госпрограммы «Развитие лесного хозяйства», передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Так, в 2020 году на развитие лесного хозяйства предполагается выделить 41,5 млрд рублей (увеличение по сравнению с 2019 на примерно 1,4 млрд рублей), в 2021 году — 39,2 млрд рублей, в 2022 году — 40,04 млрд рублей.

Масштабные лесные пожары 2019 года в Сибири и Башкирии повлияли на планирование главного финансового документа страны. Правительство РФ предлагает выделить на приобретение лесопатрульной техники и проведение лесоустройства в рамках субвенции в области лесных отношений в связи с уточнением сроков закупки — в 2020 году 1,3 млрд рублей, в 2021 году — 940 млн рублей, в 2022 году — 360 млн рублей.

Кроме того, на 2020−2022 годы запланировано повышение финансирование на 450 млн рублей ежегодно на увеличение численности государственных лесных инспекторов — для повышения эффективности осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), в том числе мер по противодействию незаконной заготовке и обороту древесины.