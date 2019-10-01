Магас, , 13:15 — REGNUM До 2021 года в Ингушетии будет проведена масштабная работа по подключению к интернету социально-значимых объектов. Получат доступ к всемирной паутине более 200 объектов. Контракт на выполнение этой задачи получила компания «Мегафон». Его общая стоимость превышает 100 млн рублей.

Среди объектов, которые попадут в число пользователей интернетом, станут школы, профтехучилища и колледжи, органы местного самоуправления, медпункты в сельской местности, подразделения Росгвардии, избирательные комиссии, пожарные части. Работы по подключению 50 из них будут завершены в течение октября 2019 года.

Напомним, Ингушетия была включена в список из 20 субъектов РФ, которые попали на первый этап реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщал в мае 2019 года экс-глава республики Юнус-Бек Евкуров, в регионе будут подключены к широкополосному интернету на скорости не менее 50 Мбит/сек. с последующим ее повышением до 100 Мбит/сек. все отдаленные горные и приграничные сельские поселения.