Рига, , 13:09 — REGNUM 9,34 млн евро из бюджета Латвии за 2018 год потрачены нецелевым образом. Об этом говорится в сообщении госконтроля Латвии по итогам ревизии государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

В ходе проверки госконтроля было установлено, что только в 11 из 17 случаев выделения средств были достигнуты или частично достигнуты намеченные цели. Точно также нельзя назвать прозрачным и понятным процесс отбора и оценки приоритетов финансирования правительства.

Отмечается, что 40% проектов на общую сумму 66 462 734 евро, поддержанных бюджетом, не были описаны ни в одном нормативном акте, а были проведены министерством финансов страны только через рабочую группу Совета правящей коалиции.

В заключении Госконтроля отмечено, что отсутствует чёткий механизм присваивания финансирования, а также контроля за его исполнением, нигде не осуществлена оценка возможных последствий, которые неизбежно наступят, если финансирование по каким-либо причинам будет прекращено, или не достигнет предусмотренного объёма. Документация поступающая в правительство не содержит экспертных заключений насколько эти проекты соответствуют утверждённым планам развития и приоритетам, несмотря на то, что согласно нормативным актам эти заключения в установленном порядке необходимо предоставлять, как министерству финансов, так и главе правительства.

Председатель государственного контроля Элита Круминя сообщила 1 октября представителям медиа, что заключение о расходовании бюджета 2018 года подготовлено с оговорками, а ситуация по сравнению с предыдущим, 2017 годом, ухудшилась.