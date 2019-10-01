Киев, , 13:03 — REGNUM Государственный бюджет Украины на 2020 г., представленный новым Кабмином страны, мало чем отличается от наследия прошлых правительств, заявила сегодня, 1 октября, политический эксперт Александра Решмедилова.

По ее оценке, правительство Гончарука подготовило Украине «очередной бюджет проедания».

«Мы видим неизменные предложения власти больше отдавать не гражданам, а силовикам и топ бюрократам, по сути, самим себе. Снова нас ждет экономия на образовании, науке и медицине, это значит, что ещё больше тюрем и силовиков. Яблоком раздора будет еще обязательно земельная реформа», — отмечает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины обнародовало программу действий, которая определяет цели и приоритеты деятельности исполнительной власти в течение ближайших пяти лет. Предполагается, что на этой неделе программа правительства будет рассматриваться в Верховной раде. В случае утверждения документа парламентом правительство Гончарука получит иммунитет от отставки как минимум на ближайший год. Согласно программе, правительство ожидает рост ВВП Украины на 40%, улучшение демографической ситуации, создание 1 млн рабочих мест, улучшение состояния автомобильных дорог, построение 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду.