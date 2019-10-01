Иркутск, , 12:58 — REGNUM Правительство Иркутской области назвало «некорректной» появившуюся в СМИ информацию о заложенных в скорректированном бюджете региона миллионах рублей на выплату премий чиновникам, участвовавшим в ликвидации наводнения. Согласно информации, опубликованной сегодня, 1 октября, на официальном сайте региона, 336,9 млн рублей — это не премиальная, а компенсационная выплата тем государственным гражданским служащим многих министерств и ведомств Иркутской области, которые вот уже больше трех месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях региона.

«Без выходных и не по восемь нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, — это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу», — сказано в заявлении управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области.

Также чиновники подчёркивают, что претендовать на эти выплаты не смогут ни губернатор, ни его замы или министры, поскольку они относятся к категории лиц, замещающих государственные должности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Пострадавшими оказались более 45 тысяч человек, проживающие в более 100 населённых пунктах. В конце июля ситуация с паводком вновь повторилась из-за продолжающихся дождей.

Накануне, 30 сентября, депутаты Приангарья утвердили поправки в краевой бюджет, в соответствии с котором были увеличены как расходы, так и доходы. Также парламентарии отмечали, что исполнительная власть заложила очень маленькие суммы в помощь пострадавшим от наводнения муниципалитетам.

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